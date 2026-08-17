· Ερυθρός Αστέρας

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Νίκολα Κάλινιτς

Τίτλους τέλους στην μακρά καριέρα του έβαλε ο Νίκολα Κάλινιτς, γνωστοποιώντας την απόφασή του να συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα από το πόστο του βοηθού προπονητή.

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Νίκολα Κάλινιτς
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Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 34 του χρόνια πήρε ο Νίκολα Κάλινιτς.

Με επίσημη δήλωσή του στο «SportKlub», ο Σέρβος φόργουορντ έκανε γνωστή την απόφασή του να «κρεμάσει τα παπούτσια του» και παράλληλα αποκάλυψε πως υπέγραψε διετές συμβόλαιο για τη θέση του βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα

«Σταματάω την καριέρα μου ως παίκτης. Θα γίνω βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια και, εν τω μεταξύ, θα ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου ως προπονητής. Μετά από αυτό, ποιος ξέρει θα αναζητήσω νέες προκλήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague, ο Κάλινιτς κατέγραψε 39 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου, έχοντας κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 23,2 λεπτά.

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