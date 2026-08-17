Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία

Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα playoffs πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και την άνοδό της στη League C.

Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη αναμέτρηση με τις Αγγλίδες θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30.

Η πρόκριση θα κριθεί τέσσερις ημέρες αργότερα, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 13 Οκτωβρίου (21:30) στο «King Power Stadium», την έδρα της Λέστερ.