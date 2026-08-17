Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία
Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρησή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών με την Αγγλία.
Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα playoffs πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και την άνοδό της στη League C.
Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη αναμέτρηση με τις Αγγλίδες θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30.
Η πρόκριση θα κριθεί τέσσερις ημέρες αργότερα, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 13 Οκτωβρίου (21:30) στο «King Power Stadium», την έδρα της Λέστερ.