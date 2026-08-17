Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία

Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρησή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών με την Αγγλία.

Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα playoffs πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και την άνοδό της στη League C.

Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη αναμέτρηση με τις Αγγλίδες θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30.

Η πρόκριση θα κριθεί τέσσερις ημέρες αργότερα, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 13 Οκτωβρίου (21:30) στο «King Power Stadium», την έδρα της Λέστερ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:15 SUPER LEAGUE

Αλλαγή ώρας στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος για την πρεμιέρα της Super League

19:07 CHAMPIONS LEAGUE

Βελάσκεθ: «Σεβασμός στην ΑΕΚ αλλά χωρίς φόβο, θα μπούμε γενναία για τη νίκη»

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3: Σούζα… στο Ελ Πάσο και πρόκριση

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3 (τελικό)

18:53 SUPER LEAGUE

Στην Κηφισιά ο Βαγγέλης Μαγγανάς

18:27 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Νίκολα Κάλινιτς

18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γυναικών: Στο Παγκρήτιο η μεγάλη αναμέτρηση με την Αγγλία

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, το παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

17:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του «Δικεφάλου» - Στην κορυφή ο Κωνσταντέλιας

17:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο τιμόνι της Τσερνομόρετς ο Φώτης Τακιανός

17:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη η μεγάλη μεταγραφή: Ανακοινώθηκε από τη Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας

17:08 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ: «Thank you Giannis»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας