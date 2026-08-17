Βελάσκεθ: «Σεβασμός στην ΑΕΚ αλλά χωρίς φόβο, θα μπούμε γενναία για τη νίκη»

Για την επικείμενη πρώτη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League μίλησε ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάσκεθ, πλέκοντας το εγκώμιο της πρωταθλήτριας Ελλάδας, αλλά υπογραμμίζοντας παράλληλα την πίστη των παικτών του για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στη θετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στα αποδυτήρια μετά τις τρεις διαδοχικές προκρίσεις του καλοκαιριού, ενώ εξήρε την ποιότητα και την επιθετική πολυμορφία της Ένωσης. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Μάρκο Γκρούγιτς, αλλά και στη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων της Λέφσκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χούλιο Βελάσκεθ:

Για το κλίμα στην ομάδα και τη δυσκολία του αγώνα: «Η ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή για εμάς, θετική. Η ομάδα μας δουλεύει καλά αυτό το καλοκαίρι. Καταφέραμε να περάσουμε τρεις γύρους, ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ, οπότε η δυναμική είναι θετική, δουλεύουμε. Αύριο έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας με ανταγωνισμό παίζοντας κόντρα σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, στην ιδέα μας για το παιχνίδι, στην αφοσίωση των παικτών. Οι οπαδοί μας είναι δίπλα μας. Έχουμε θετική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, μεγάλη επιθυμία, μια ακραία επιθυμία να κάνουμε έναν καλό αγώνα και να τον κερδίσουμε.»

Για τη διαθεσιμότητα του Μάρκο Γκρούγιτς: «Ο Μάρκο δεν μπορεί να παίξει, καθώς δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Πιθανώς εναντίον της Σπαρτάκ Βάρνας το Σάββατο. Αύριο είναι αδύνατο. Δεν έχουμε χρόνο. Προπονείται μαζί μας, προέρχεται από μια περίοδο που δεν είχε την ευκαιρία να προπονηθεί. Έχει καλή νοοτροπία, καλή οργάνωση, ταιριάζει καλά στην ομάδα.»

Για την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ: «Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έπαιξαν καλά όλη τη σεζόν, τα πράγματα πήγαιναν καλά γι' αυτούς. Είναι πολύ δυναμικοί όταν έχουν την μπάλα. Πολύ δύσκολο να προβλέψεις το στυλ παιχνιδιού. Είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφοι, έχουν μια συγκλονιστική επιτυχία όταν εγκαθίστανται στο μισό σου γήπεδο. Πιστεύουμε στη δύναμή μας, σεβόμαστε τον αντίπαλο και είμαστε ταπεινοί. Θα παίξουμε τον αγώνα αύριο χωρίς φόβο.»

Για την παρουσία του κόσμου της Λέφσκι: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι, το δείχνουν συνεχώς, όχι μόνο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε όχι. Μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς μας περήφανους. Τα παιδιά τα πάνε πολύ καλά. Όλοι αξίζουν να έχουν τέτοιους αγώνες τέτοιου επιπέδου. Θα βγούμε στο γήπεδο γενναία και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα.»

Για τη νοοτροπία της ομάδας του: «Πρέπει να έχεις μια επαρκή στάση και τρόπο σκέψης, δεν χρειάζεται να εστιάζεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Αύριο αυτό θα είναι το γήπεδό μας, παίζουμε μπροστά στο κοινό μας. Ερχόμαστε με τέτοια στάση. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Παίζουμε μπροστά στους οπαδούς μας και στην πόλη μας. Δεν βρίσκουμε ποτέ δικαιολογίες. Βγαίνουμε για να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα.»