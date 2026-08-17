Ήττα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Σινσινάτι για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, με την Πολωνή πρωταθλήτρια να επικρατεί με 2-1 σετ, αποκλείοντας την Ελληνίδα τενίστρια από τη συνέχεια της διοργάνωσης του Σινσινάτι.

Ήττα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Σινσινάτι για τη Σάκκαρη
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Παρά το εντυπωσιακό της ξεκίνημα και την επικράτηση στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα με ανατροπή από την Ίγκα Σβιόντεκ και αποχαιρέτησε το τουρνουά του Σινσινάτι στη φάση των «16».

Η Πολωνή πρωταθλήτρια και κάτοχος έξι τίτλων Grand Slam (No. 5 στον κόσμο) επικράτησε της 31χρονης Ελληνίδας (No. 32) με 4-6, 6-1, 6-1 σε 1 ώρα και 58 λεπτά, σφραγίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μπουασόν - Παρί.

Αν και η Σάκκαρη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο εναρκτήριο σετ επιβάλλοντας τον ρυθμό της, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η εικόνα της άλλαξε άρδην στα επόμενα δύο σετ, όπου πήρε μόλις δύο γκέιμ απέναντι στην αντίπαλό της, γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά.

Πλέον, η Ελληνίδα τενίστρια στρέφει την προσοχή της στο επερχόμενο US Open (30/8 - 13/9), εκεί όπου θέλει σίγουρα να ανακάμψει και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις.

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Ήττα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Σινσινάτι για τη Σάκκαρη

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