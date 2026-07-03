Γερμανία: Επίσημη η παραίτηση Νάγκελσμαν

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε την Παρασκευή η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB), διευκρινίζοντας ότι η αποχώρηση έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα του 38χρονου προπονητή.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ, ευχαρίστησε δημόσια τον Νάγκελσμαν για την προσφορά του από τον Σεπτέμβριο του 2023, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση, τη φιλοδοξία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.

«Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν για το έργο του από τον Σεπτέμβριο του 2023. Διακρίθηκε για τη μεγάλη του αφοσίωση και τη φιλοδοξία του, ενώ πρόκειται για έναν ιδιαίτερα υπεύθυνο και ειλικρινή άνθρωπο, τον οποίο όλοι εκτιμούμε», ανέφερε ο Νόιεντορφ.