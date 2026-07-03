Μονακό: Αβέβαιη η συμμετοχή της στο επόμενο πρωτάθλημα

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Μονακό, καθώς το μέλλον του συλλόγου φαντάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BeBasket», η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης (DNCCG) δεν ενέκρινε τον φάκελο της ομάδας, μπλοκάροντας τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27.

Η διοίκηση έχει ήδη κινηθεί δικαστικά καταθέτοντας έφεση στη Γαλλική Ομοσπονδία (FFBB), η οποία θα εξεταστεί στις 20 Ιουλίου, ενώ νωρίτερα, στις 10 Ιουλίου, είναι προγραμματισμένη μια άκρως καθοριστική ακρόαση στο Πρωτοδικείο του Μονακό.

Η ρίζα του κακού εντοπίζεται στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του ισχυρού άνδρα του συλλόγου, Αλεξέι Φεντορίτσεφ. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η προσωπική περιουσία του Ρώσου προέδρου έχει δεσμευτεί, αφήνοντας τη Μονακό χωρίς την κύρια πηγή εσόδων της, πάνω στην οποία είχε χτιστεί όλο το ακριβό μοντέλο των τελευταίων ετών.

Μάλιστα, θεωρείται πολύ πιθανό οι μετοχές να περάσουν στον έλεγχο του κράτους έναντι συμβολικού τιμήματος, με τον Φεντορίτσεφ να παραιτείται από τις προηγούμενες επενδύσεις του, οι οποίες αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι πρέπει να παρουσιάσουν άμεσα ένα ρεαλιστικό πλάνο οικονομικής εξυγίανσης, αν θέλουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό και να δηλώσουν παρόντες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας χρονιάς.