Βαλένθια: Τέλος ο Μαρτίνεθ

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της συνεργασίας της ομάδας της Βαλένθια με τον Πέδρο Μαρτίνεθ είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και σήμερα ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε επισήμως (με αιχμές) πως ο Μαρτίνεθ κατήγγειλε μονομερώς τη σύμβαση με τη Βαλένθια, παρά το ότι είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του στις 25 Μαρτίου του 2026. Παρ’ όλα αυτά η Βαλένθια ευχαρίστησε στον Πέδρο Μαρτίνεθ για την προσφορά του στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ άσκησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό του, η οποία του επέτρεψε να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή του με τη Βαλένθια.

Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου και θα παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή της ανδρικής μας ομάδας. Στις 25 Μαρτίου 2026, ο καταλανός προπονητής είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πέδρο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας του ως προπονητή της Βαλένθια».