Ο Μουράτογλου ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τον Τσιτσιπά (vid)

Ο Πατρίκ Μουράτογλου επιβεβαίωσε τις αλλαγές στο προπονητικό επιτελείο του Στέφανου Τσιτσιπά, αποκαλύπτοντας πως θα αναλάβει πλέον πιο ενεργό και ενισχυμένο ρόλο δίπλα στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το τέλος της συνεργασίας του Τσιτσιπά με τον πατέρα του, Απόστολο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ομάδα του Έλληνα πρωταθλητή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος σε συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας.

Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τομά Περίν ο οποίος είναι προπονητής στην ακαδημία για πολλά χρόνια.

Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Η σχέση που έχω με τον Στεφ τόσα χρόνια είναι πολύ δυνατή.

Είναι πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω πως δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει, όσον αφορά την κατάταξη και τα αποτελέσματα.

Είχαμε μία εβδομάδα εδώ στην ακαδημία, είπαμε να συνεργαστούμε για λίγες μέρες και μετά να βρούμε λύση και έναν καλό προπονητή, για όταν είναι στο τουρ.

Θα συνεργάζομαι με τον Τομά σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω τους αγώνες.

Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ, οπότε εμπιστεύομαι τα μάτια και τα σχόλια του Τομά ώστε να λαμβάνω τις πληροφορίες που λείπουν.

Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον.

Είχε έναν τραυματισμό.

Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στεφ».