Άνοιξε επικοινωνία με τον Κλοπ η Εθνική Γερμανίας! (pic)

Μετά την επίσημη αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας, στον απόηχο της απογοητευτικής πορείας της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κινείται ήδη για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο μεγάλος στόχος της DFB είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τα «πάντσερ».

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομοσπονδία πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα επαφές με τον άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ, έχοντας ήδη λάβει θετικά μηνύματα από την πλευρά του. Μάλιστα, η DFB επιβεβαίωσε πως ο 58χρονος τεχνικός έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συζητήσει το ενδεχόμενο ανάληψης της εθνικής ομάδας.

Η προοπτική επιστροφής του Κλοπ στους πάγκους έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της Γερμανίας, καθώς θεωρείται ο ιδανικός άνθρωπος για να οδηγήσει την ομάδα σε μια νέα εποχή, μετά από ακόμη μία αποτυχημένη μεγάλη διοργάνωση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επαφές των δύο πλευρών, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο για τα «πάντσερ».