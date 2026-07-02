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Γερμανία: Βλέπει την πόρτα της εξόδου ο Νάγκελσμαν

Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά και την κάκιστη πορεία των «πάντσερ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γερμανία: Βλέπει την πόρτα της εξόδου ο Νάγκελσμαν
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Τριγμούς στο εσωτερικό της εθνικής Γερμανίας έχει προκαλέσει ο πρόωρος αποκλεισμός από το Μουντιάλ στη φάση των «32» από την Παραγουάη.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να βλέπει την πόρτα της εξόδου μετά την μεγάλη αποτυχία.

Σύμφωνα με το Sky Sports, του έχει ζητηθεί να παραιτηθεί άμεσα, ενώ πριν ληφθεί η τελική απόφαση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον 38χρονο προπονητή. Σε περίπτωση που δεν δηλώσει παραίτηση, η ομοσπονδία θα αναγκασθεί να προχωρήσει στην απόλυση του πρώην τεχνικού της Μπάγερν Μονάχου.

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