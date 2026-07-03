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Παναθηναϊκός: Παρακολούθησαν την προπόνηση οι γονείς του Ντε Φράι

Οι γονείς του Στέφαν Ντε Φράι βρέθηκαν στο Άπελντορν και παρακολούθησαν την προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Παρακολούθησαν την προπόνηση οι γονείς του Ντε Φράι
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Ένα υπέροχο στιγμιότυπα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης του Παναθηναϊκού στο Άπλεντορν.

Συγκεκριμένα οι γονείς του Στέφαν Ντε Φράι βρέθηκαν στον χώρο που πραγματοποιεί την προετοιμασία του το «τριφύλλι», με σκοπό να δουν τον γιο τους.

Όπως ήταν λογικό έγιναν δεκτοί με χαμόγελα από τους ιθύνοντες του συλλόγου, ενώ ο Τζέισον Νίστρουπ του επέτρεψε να παρακολουθήσουν ολόκληρη την προπόνηση των «πράσινων».

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