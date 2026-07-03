Ανακοίνωσε και Δαμουλάκη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Γεωργίας Δαμουλάκη για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γεωργία Δαμουλάκη για την ομάδα μπάσκετ γυναικών.

Η 22χρονη (Ημ Γέννησης 10/3/2004 ύψος 1.67μ.) γκαρντ έπαιξε την περασμένη αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα της Νέας Ιωνίας. Η Δαμουλάκη τελείωσε τη χρονιά με μέσο όρο 4 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ στο πρωτάθλημα.

Η 22χρονη γκαρντ αγωνίστηκε κατά το παρελθόν σε Γ.Σ Ηλιούπολης, Νίκη Λευκάδας, Ελευθερία Μοσχάτου, ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΟ Γέρακα, Γαλάτσι και Νέα Ιωνία.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γεωργία Δαμουλάκη σημείωσε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζω το μέγεθος και την ιστορία του Συλλόγου και είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα και έξω από το γήπεδο, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες. Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού"».