Η Εθνική Ελλάδας πόλο των Ανδρών γιόρτασε την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της ιστορίας της σε κορυφαία διοργάνωση, μετά τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μοναδικές στιγμές χαράς και έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν μετά τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας πόλο των ανδρών.

Οι αθλητές του Θοδωρή Βλάχου πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό και γράφοντας ιστορία.

Στα αποκλειστικά πλάνα του ΕΡΤnews καταγράφονται οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των διεθνών, οι οποίοι πανηγύρισαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής ομάδας σε κορυφαία διοργάνωση.

Το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά-σταθμό για την Εθνική Ελλάδας, καθώς πέτυχε δύο ιστορικά επιτεύγματα. Τον Ιανουάριο κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο, ενώ πλέον προσθέτει στο παλμαρέ της και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.