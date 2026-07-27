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Παναθηναϊκός: Η ομάδα που θα παραχωρηθεί ο Σιώπης

Τα τυπικά μένουν για να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» ο Έλληνας μέσος.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Η ομάδα που θα παραχωρηθεί ο Σιώπης
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Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έχει βρει ο Μανώλης Σιώπης, καθώςη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο διεθνής μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο τουρκικό πρωτάθλημα, όπου έχει αγωνιστεί με επιτυχία στο παρελθόν, όπως έχουν κάνει γνωστό οι «πράσινοι».

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία, η Καραγκιουμρούκ έχει προχωρήσει τις επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θέλει να εντάξει τον 32χρονο χαφ στο δυναμικό της ενόψει της νέας σεζόν.

Παρά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο σύλλογος από τη γειτονική χώρα φαίνεται πως κατάφερε να πείσει τον Σιώπη, ο οποίος γνωρίζει καλά το περιβάλλον της χώρας και έχει αφήσει το στίγμα του κατά το προηγούμενο πέρασμά του από το τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας μέσος μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, μετά την αποχώρησή του από την Κάρντιφ, και έκτοτε φόρεσε συνολικά 52 φορές τη φανέλα του «τριφυλλιού».

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