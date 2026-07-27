Το άθλημα που μπορεί να σου χαρίσει σχεδόν 10 χρόνια ζωής δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

Αν σε ρωτούσαν ποιο άθλημα συνδέεται περισσότερο με τη μακροζωία, πιθανότατα θα απαντούσες το τρέξιμο. Ή ίσως την κολύμβηση. Άλλοι θα πόνταραν στο ποδήλατο ή στα ατελείωτα σετ στο γυμναστήριο.

Κι όμως, η επιστήμη δείχνει αλλού.

Σύμφωνα με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στη σχέση άσκησης και μακροζωίας, οι άνθρωποι που παίζουν τένις φαίνεται να ζουν περισσότερο από όσους ασχολούνται με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη δημοφιλή μορφή άθλησης και η διαφορά μόνο μικρή δεν είναι.

Το τένις άφησε τους πάντες πίσω

Η μελέτη του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης παρακολούθησε για 25 χρόνια συνολικά 8.577 ανθρώπους που ασχολούνταν με οκτώ διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Σε σύγκριση με έναν καθιστικό τρόπο ζωής, όσοι έπαιζαν τένις συνδέθηκαν με αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά σχεδόν 9,7 χρόνια και για να καταλάβεις το μέγεθος της διαφοράς, ακολουθούν τα υπόλοιπα αθλήματα της λίστας, όπως θα σας δείξουμε στο παρακάτω άλμπουμ:

Photo 2/7 Πηγή: Salman Hossain Saif

Photo 2/7 Πηγή: Salman Hossain Saif

Photo 2/7 Πηγή: Salman Hossain Saif

Φυσικά, πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και δεν σημαίνει ότι το τένις από μόνο του θα σου χαρίσει δέκα επιπλέον χρόνια ζωής. Ωστόσο, η συσχέτιση ήταν τόσο έντονη που οι επιστήμονες προσπάθησαν να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει το τένις τόσο ξεχωριστό.

Δεν γυμνάζεις μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο

Το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα του τένις είναι ότι σε αναγκάζει να σκέφτεσαι διαρκώς. Δηλαδή δεν τρέχεις απλώς, υπολογίζεις γωνίες, ταχύτητα, περιστροφή της μπάλας, προβλέπεις την επόμενη κίνηση του αντιπάλου και παίρνεις αποφάσεις μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Αν κάποιος σου περιέγραφε την ιδανική καρδιοαναπνευστική προπόνηση, πιθανότατα θα μιλούσε για HIIT. Δηλαδή σύντομα, εκρηκτικά διαστήματα έντασης που ακολουθούνται από μικρές περιόδους αποκατάστασης.

Κάθε πόντος είναι ταυτόχρονα προπόνηση για το σώμα και για τον εγκέφαλο και μόνο τυχαίο δεν ότι οι αθλητές των αθλημάτων με ρακέτα εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Το πιο αποδοτικό cardio χωρίς να το καταλαβαίνεις

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Ακριβώς αυτό που κάνει το τένις εδώ και δεκαετίες. Σπριντ, αλλαγές κατεύθυνσης, άλματα, παύση, ξανά έκρηξη. Το σώμα δουλεύει συνεχώς σε διαφορετικές εντάσεις, χωρίς να πέφτει στη μονοτονία ενός σταθερού ρυθμού, κάτι που ωφελεί σημαντικά την καρδιά και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον accomplishment να μην σχετίζεται καθόλου με τους μύες, αλλά με τους ανθρώπους.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα μεγάλο μέρος του οφέλους προέρχεται από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στα χαρτιά μπορεί το τένις να είναι μια μοναχική δραστηριότητα, αλλά όταν παίζεις συνεχώς με φίλους, συναδέλφους ή ακόμα και σε τουρνουαδάκια, κάνεις κάτι πολύ απλό. Μιλάς, γελάς, ανταγωνίζεσαι, δημιουργείς φιλίες και αποκτάς έναν ακόμη λόγο να βγεις από το σπίτι.

Η επιστήμη γνωρίζει εδώ και χρόνια ότι οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί μειώνουν το χρόνιο στρες και συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα και ίσως ο καλύτερος «σύμμαχος» της καρδιάς να μην είναι μόνο η άσκηση, αλλά και ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί σου στο φιλέ.

Ένα άθλημα που μεγαλώνει μαζί σου

Σε αντίθεση με άλλα αθλήματα υψηλής έντασης, το τένις μπορεί να σε ακολουθεί σχεδόν σε όλη σου τη ζωή, καθώς υπάρχουν συχνά τουρνουά για αθλητές άνω των 70, των 80 ακόμη και των 90 ετών, ενώ η συνεχής φόρτιση των οστών συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μετά τα 40.

Δεν χρειάζεται να γίνεις ο επόμενος Σίνερ ή ο νέος Αλκαράθ, παρά μόνο να συνεχίσεις να κινείσαι.

Η καλύτερη άσκηση είναι αυτή που θα συνεχίσεις να κάνεις

Το μεγάλο συμπέρασμα της έρευνας δεν είναι ότι όλοι πρέπει αύριο να αγοράσουμε ρακέτες ή να ξεκινήσουμε το padel -γιατί είναι πιο εύκολο θεωρητικά από το τένις- αλλά ότι η μακροζωία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο ιδρώνεις, κυρίως όμως από το αν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, αν σε κρατά πνευματικά ενεργό, αν σου δίνει κίνητρο να επιστρέψεις στο γήπεδο και αν δημιουργεί σχέσεις που κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη. Και σε όλα αυτά, το τένις φαίνεται πως έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το καλύτερο πρόγραμμα γυμναστικής δεν είναι εκείνο που θα ακολουθήσεις για έναν μήνα, αλλά αυτό που θα συνεχίσεις να κάνεις για τα επόμενα τριάντα χρόνια.