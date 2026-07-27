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«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν τον Τιτραουί» - Η στάση του παίκτη

Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει ότι οι «αιώνιοι» κινούνται για τον Τιτραουί.

«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν τον Τιτραουί» - Η στάση του παίκτη
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Στο στόχαστρο τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού φαίνεται πως βρίσκεται ο Γιασίν Τιτραουί, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισάκ Σεμπλί.

Ο 24χρονος Αλγερινός μέσος αγωνίζεται στη Σαρλερουά, με τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, οι δύο «αιώνιοι» έχουν ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις τους, προσεγγίζοντας τόσο την πλευρά της βελγικής ομάδας, όσο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται για τις δύο ομάδες, καθώς ο Τιτραουί φαίνεται πως έχει θέσει ως προτεραιότητα την προοπτική να αγωνιστεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Αλγερινός χαφ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή φέρεται να εξετάζει πιο... ζεστά άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του.

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