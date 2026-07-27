Περιστέρι: Ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο ο Νίκολς

Σημαντική κίνηση για το Περιστέρι, με την ομάδα των δυτικών προαστίων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τάι Νίκολς για ακόμη μία σεζόν.

Ο Αμερικάνος γκαρντ πρωταγωνίστησε στην περσινή πορεία του Περιστερίου σε FIBA Europe Cup και GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 15.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα σε 39 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Τάι Νίκολς για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή, προκειμένου το Περιστέρι Betsson να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Τάι Νίκολς σε 23 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 14.65 πόντους ανά αγώνα, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 27.17 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ είχε 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 32.56 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31.15 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 14 παιχνίδια έχοντας 16.4 πόντους ανά αγώνα, 2.8 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ και 2.6 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής.»