Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Onsports Team

Ένας χρόνος από την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ συμπληρώνεται την Πέμπτη (09/10) και ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του.

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού βυθίστηκε στο πένθος στην είδηση του θανάτου του Έλληνα μπακ, στην οικία του στην Γλυφάδα.

Ο 32χρονος αμυντικός δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν στους «πράσινους» και η ΠΑΕ τίμησε τη μνήμη του μ’ ένα συγκινητικό μήνυμα στα επίσημα προφίλ στα social media της ομάδας.

«Πάντα ένας από εμάς. Το είδος του ανθρώπου που κανένας δεν ξεχνά», αναφέρεται στο μήνυμα, το οποίο συνοδεύτηκε από φωτογραφίες του Τζορντ Μπάλντοκ από την καριέρα του.

Δείτε το μήνυμα: