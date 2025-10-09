Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Μια μπασκετικά… ανώμαλη αντίπαλος

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στη αφιλόξενη, τα τελευταία χρόνια, “Fernando Buesa Arena” και θέλει να κοντράρει την… ανώμαλη μπασκετική φύση της αντιπάλου του και να φύγει νικητής από τη χώρα των Βάσκων.

Αποστολή στη Βιτόρια: Γιάννης Κουβόπουλος

Με την εντός έδρας ήττα του από την Μπαρτσελόνα, για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να έρθει στην Βιτόρια… καβάλα στο άλογο.

Οι “πράσινοι” θα μπορούσαν να είναι τώρα στο δύο στα δύο και να ερχόντουσαν στην χώρα των Βάσκων με άλλη… δυναμική για ψυχολογία για να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που τους "κυνηγάει" από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Τώρα, όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά με τον Παναθηναϊκό να είναι… αναγκασμένος να πάρει το διπλό, όπως και η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι, που ήρθε να μπει στα παπούτσια του Πάμπλο Λάσο, είναι αναγκασμένη να πάρει την νίκη, μετά από τις δύο συνεχόμενες αποτυχίες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Παρελθόν από τη Βιτόρια παίκτες "κλειδιά"

Η φετινή σεζόν μοιάζει σαν μια σεζόν… αναγέννησης για την ομάδα της Βιτόρια, μιας και οι αλλαγές στο ρόστερ της είναι πολλές και ριζικές. Οι Βάσκοι έχασαν παίκτης όπως οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τσίμα Μονέκε, Ντόνα Χολ και Λαμάρ Μπόλντγουιν. Παίκτες οι οποίοι έδιναν πάρα πολλά στους Βάσκους και τώρα οι γηπεδούχοι πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή.

Ντιαλό και Καμπαρό μοιάζουν με τους παίκτες οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν στην ομάδα ότι θυμίζει… Μπασκόνια, ενώ είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ πως η Μπασκόνια δεν έχει χάσει το ανώμαλο μπασκετικό DNA της.

Η καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα την ίδια στιγμή

Ο Ιταλός τεχνικός της Τρέντο, που πέρσι κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας, άλλαξε ομάδα, άλλαξε χώρα, αλλά μοιάζει να είναι αποφασισμένος να κρατήσει το τρελό αγωνιστικό προφίλ των Ισπανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από δύο παιχνίδια στη Euroleague (ήττα από Ολυμπιακό, νίκη με Βιλερμπάν) οι παίκτες του Γκαλμπιάτι μοιάζουν να παίζουν πιο πολύ από ποτέ για τη χαρά του παιχνιδιού. Η Μπασκόνια είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης και ταυτόχρονα η ομάδα με την χειρότερη άμυνα. Οι Βάσκοι σκοράρουν κατά μέσο όρο 95,5 πόντους και δέχονται 102. Με δυο λόγια, όσα πάνε και όσα έρθουν.

Τέσσερις παίκτες το "Α" και το "Ω" των Βάσκων

Ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει απόψε θα πρέπει να πάει το παιχνίδι στον δικό του ρυθμό. Να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση στην αντίπαλο του να το κάνει… ροντέο. Πως θα το κάνει όμως αυτό; Έχοντας σε… στενό μαρκάρισμα τους Καμπαρό, Χάουαρντ και Ντιαλό.

Οι τρεις αυτοί παίκτες είναι το “Α” και το “Ω” των Βάσκων και ο Παναθηναϊκός σε αυτούς αναμένεται να ρίξει το βάρος του.

Ο Καμπαρό είναι το πρώτο… κιλό των γηπεδούχων, καθώς στα δύο πρώτα ματς μετράει 20.5 πόντους μέσο όρο, με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, έχοντας κάτι περισσότερο από… πληθωρική παρουσία στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Ο Μάρκους Χάουαρντ δίνει στη Μπασκόνια 14 πόντους (με 40% στο τρίποντο) και 2 ασίστ, ενώ ακόμα 14 πόντους προσθέτει στο… σακούλι των Βάσκων ο Ντιαλό ο οποίος έχει και 6.5 ριμπάουντ. Περισσότερο από υπολογίσιμος πάντα για την Μπασκόνια και Τάντας Σεντεκέρσκις ο οποίος σε μέσους όρους βρίσκεται ελάχιστα κάτω από τους 10 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Η "πληγή" των χαμένων αμυνρικών θα γείρει την πλάστιγγα

Και φυσικά μόνο απαρατήρητο δεν περνάει στον Εργκίν Αταμάν και τους συνεργάτες του, το γεγονός πως η Μπασκόνια “μαζεύει” 12.5 επιθετικά ριμπάουντ ανά ματς και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα παίξει μεγάλο ρόλο στην τελική έκβαση της αναμέτρησης. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει χάσει συνολικά 36 αμυντικά ριμπάουντ, δίνοντας από 18 δεύτερες ευκαιρίες σε Μπάγερν και Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια έχει τα… εφόδια που χρειάζονται για να “χτυπήσει” τους “πράσινους” εκεί που “πονάνε”.

Θα τα καταφέρει; Αργά το βράδυ θα μάθουμε…

Δείτε τα αποτελέσματα της Μπασκόνια

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά της Μπασκόνια