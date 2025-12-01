Πρωτοφανές επεισόδιο σε αγώνα πόλο στην Πάτρα: Έσπασε τη μύτη αντιπάλου και του έβαλαν χειροπέδες

Onsports Team

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο διαδραματίστηκε στο τέλος του αγώνα ΟΠΑΘΑ Πατρών-ΟΥΚ Βόλου, για την τρίτη αγωνιστική της Α2 Ανδρών πόλο.

Συγκεκριμένα, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου δύο παίκτες των ομάδων, οι Γλουμής και Καλαμάς, έλαβαν αποβολή χωρίς αντικατάσταση.

Οι πολίστες βγήκαν από την πισίνα με τις μαρτυρίες να αναφέρουν πως ο αθλητής του ΟΥΚ Βόλου πλησίασε τον αντίπαλό του στα σκαλιά προς τα αποδυτήρια και τον γρονθοκόπησε, σπάζοντάς του τη μύτη.

Ο Καλαμάς έλαβε τις πρώτες βοήθειες, αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε αιμορραγία, ενώ στον χώρο βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν φτάσει νωρίτερα για τον αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με τον Παναθηναϊκο.

Ο τραυματισμένος Καλαμάς κατέθεσε μήνυση κατά του Γλούμη, τον οποίο συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου έμαθε ότι είχε κάταγμα στη μύτη.

Μάλιστα, η ομάδα της Πάτρας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για το βίαιο περιστατικό.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΘΑ Πατρών:

«Ο ΟΠΑΘΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εξαιρετικά σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Water Polo League 2 με τη Νίκη Βόλου.

Συγκεκριμένα:

​Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών (ενός από κάθε ομάδα), ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή. Ο αθλητής μας δέχτηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

​Η Θέση του ΟΠΑΘΑ

Η Διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία σε κάθε της μορφή, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον υγρό στίβο».