Νέα «σφαλιάρα» για την Ρεάλ Μαδρίτης: Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε τις τελευταίες 4 εβδομάδες

Onsports Team

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την αγωνιστική της κατηφόρα τον τελευταίο μήνα.

Οι «Μερένχες» σε 5 ματς τις τελευταίες 4 εβδομάδες μετράνε μόνο τη νίκη με 4-3 κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας χάσει από τη Λίβερπουλ και φέρνοντας ισοπαλίες με Έλτσε, Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον και με την Τζιρόνα.

Το τελευταίο «Χ» (1-1) για την 14η αγωνιστική της La Liga, «γκρέμισε» την Ρεάλ Μαδρίτης από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον η Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, ο Εμπαπέ έσωσε τον ένα βαθμό της ισοπαλίας από την... άσπρη βούλα στο 67΄, με την Τζιρόνα να ανοίγει το σκορ στο 45' με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Τα αποτελέσματα στη La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56' Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

(62' πέν,66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

(8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2

(3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0

(16',25' Σόρλοτ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3

(61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2

(54' Φορνάλς, 69' Αλτιμίρα)

Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1

(86' Γκαρσία)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

(45΄ Ουναΐ - 67΄ πεν. Μπαπέ)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34 Ρεάλ Μαδρίτης 33 Βιγιαρεάλ 32 Ατλέτικο Μαδρίτης 28 Μπέτις 24 Εσπανιόλ 24 Χετάφε 20 Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 Έλτσε 16 Σεβίλη 16 Θέλτα 16 Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ. Αλαβές 15 Μαγιόρκα 13 Βαλένθια 13 -13αγ. Τζιρόνα 12 Οσασούνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9