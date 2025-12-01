Νέα «σφαλιάρα» για την Ρεάλ Μαδρίτης: Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε τις τελευταίες 4 εβδομάδες
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την αγωνιστική της κατηφόρα τον τελευταίο μήνα.
Οι «Μερένχες» σε 5 ματς τις τελευταίες 4 εβδομάδες μετράνε μόνο τη νίκη με 4-3 κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας χάσει από τη Λίβερπουλ και φέρνοντας ισοπαλίες με Έλτσε, Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον και με την Τζιρόνα.
Το τελευταίο «Χ» (1-1) για την 14η αγωνιστική της La Liga, «γκρέμισε» την Ρεάλ Μαδρίτης από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον η Μπαρτσελόνα.
Μάλιστα, ο Εμπαπέ έσωσε τον ένα βαθμό της ισοπαλίας από την... άσπρη βούλα στο 67΄, με την Τζιρόνα να ανοίγει το σκορ στο 45' με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.
Τα αποτελέσματα στη La Liga έχουν ως εξής:
Χετάφε-Έλτσε 1-0
(56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2
(62' πέν,66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1
(8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2
(3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0
(16',25' Σόρλοτ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3
(61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)
Σεβίλλη-Μπέτις 0-2
(54' Φορνάλς, 69' Αλτιμίρα)
Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1
(86' Γκαρσία)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
(45΄ Ουναΐ - 67΄ πεν. Μπαπέ)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
- Μπαρτσελόνα 34
- Ρεάλ Μαδρίτης 33
- Βιγιαρεάλ 32
- Ατλέτικο Μαδρίτης 28
- Μπέτις 24
- Εσπανιόλ 24
- Χετάφε 20
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
- Έλτσε 16
- Σεβίλη 16
- Θέλτα 16
- Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.
- Αλαβές 15
- Μαγιόρκα 13
- Βαλένθια 13 -13αγ.
- Τζιρόνα 12
- Οσασούνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9