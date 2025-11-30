Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 23:54
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Δείτε τα γκολ, τα πέναλτι και τις αποβολές στο σπουδαίο ντέρμπι της Λεωφόρου για τη 12η αγωνιστική της Super League. 

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η ΑΕΚ πέρασε από τη Λεωφόρο με μεγάλη νίκη 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ματς που έκλεισε τη 12η αγωνιστική της Super League και συνεχίζει να κυνηγάει την κορυφή απ’ το -3.

Την ίδια ώρα το Τριφύλλι, κάνοντας τραγικά αμυντικά λάθη, αν και ισοφάρισε στο 90’ με τον Τζούρισιτς, έχυσε ξανά την καρδάρα με το... γάλα στις καθυστερήσεις με πέναλτι στον Κοϊτά που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόβιτς και βρίσκεται πια στο -13 απ’ την κορυφή με έναν αγώνα λιγότερο.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:



