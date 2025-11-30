Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 23:11
SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, σε συνδυασμό με τα «διπλά» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, τους κάνει να… τρέχουν μόνοι τους για τον τίτλο με τα τωρινά δεδομένα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο και ουσιαστικά διαμόρφωσε μια κατάσταση που δύσκολα θα αλλάξει στην κορυφή. Δηλαδή «μάχη» για τον τίτλο ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα αυτή βρίσκεται στο -13 από την πρώτη θέση και στο -10 από την τρίτη, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν την απόσταση της μίας νίκης από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος ανέβηκε στους 31 βαθμούς με το δύσκολο «διπλό» που πήρε στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Στο -2 από την κορυφή διατηρήθηκε ο ΠΑΟΚ, με την δική του τεράστια επικράτηση στην έδρα του Λεβαδειακού, με γκολ του Γιακουμάκη στο 90’ και με δέκα παίκτες στο γήπεδο.

Έτσι, οι «δικέφαλοι» και οι «ερυθρόλευκοι» είναι σα να… τρέχουν δικό τους πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, με τους υπόλοιπους να είναι πιο πίσω. Τέταρτη θέση μοιράζονται με 21 βαθμούς Λεβαδειακός και Βόλος, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στους 18 και ο Άρης στους 16.

SUPER LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Άρης – ΑΕΛ 2-1

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Asteras Aktor 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9 (11αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30 Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη
SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1: «Καθάρισε» και πάλι ο Ελ Κααμπί

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1: «Καθάρισε» και πάλι ο Ελ Κααμπί

Ροή ειδήσεων

NBA
Λούκα Ντόντσιτς: “Τώρα είναι πιο εύκολο κόντρα στους Μάβερικς”
44 λεπτά πριν Λούκα Ντόντσιτς: “Τώρα είναι πιο εύκολο κόντρα στους Μάβερικς”
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νέα «σφαλιάρα» για την Ρεάλ Μαδρίτης: Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε τις τελευταίες 4 εβδομάδες
2 ώρες πριν Νέα «σφαλιάρα» για την Ρεάλ Μαδρίτης: Μόνο τον Ολυμπιακό κέρδισε τις τελευταίες 4 εβδομάδες
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Να διορθώσουμε όλοι την κατάσταση» | Οι δηλώσεις Μπενίτεθ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Να διορθώσουμε όλοι την κατάσταση» | Οι δηλώσεις Μπενίτεθ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Αξίζαμε τη νίκη, ηγέτης ο Γιόβιτς» | Οι ατάκες Νίκολιτς
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Αξίζαμε τη νίκη, ηγέτης ο Γιόβιτς» | Οι ατάκες Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved