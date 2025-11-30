Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή του Δικέφαλου

Onsports Team

Δείτε τα highlights από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού με 3-2 για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Αν και με παίκτη λιγότερο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Λάμπρος Κατσώνης», κερδίζοντας με 3-2 τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επιστρέφοντας στο -2 από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκαν δις, με τους Γιάννη Κωστή (10’) και Μπένχαμιν Βέρμπιτς (50’) ενώ έπαιξαν και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 77’ λόγω της αποβολής του Σουαλιό Μεϊτέ. Ωστόσο, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αφενός ισοφάρισε από ισάριθμες στημένες φάσεις με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ (45’, 55’), αφετέρου έφτασε στη σπουδαία νίκη με τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 90’.

Δείτε βίντεο με τα highlights: