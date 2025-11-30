Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή του Δικέφαλου
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 22:07
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή του Δικέφαλου

Δείτε τα highlights από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού με 3-2 για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Αν και με παίκτη λιγότερο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Λάμπρος Κατσώνης», κερδίζοντας με 3-2 τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επιστρέφοντας στο -2 από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκαν δις, με τους Γιάννη Κωστή (10’) και Μπένχαμιν Βέρμπιτς (50’) ενώ έπαιξαν και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 77’ λόγω της αποβολής του Σουαλιό Μεϊτέ. Ωστόσο, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αφενός ισοφάρισε από ισάριθμες στημένες φάσεις με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ (45’, 55’), αφετέρου έφτασε στη σπουδαία νίκη με τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 90’.

Δείτε βίντεο με τα highlights:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός
8 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Black... Sunday με «δώρα» που τον πετάνε εκτός τίτλου
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Black... Sunday με «δώρα» που τον πετάνε εκτός τίτλου
EUROLEAGUE
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»
38 λεπτά πριν Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή του Δικέφαλου
1 ώρα πριν Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη μεγάλη ανατροπή του Δικέφαλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved