Θετικός ο Γιούρτσεβεν στη νέα νίκη της Τουρκίας του Αταμάν

Onsports Team

Η Εθνική που κοουτσάρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR επικράτησε 85-60 στην έδρα της Ελβετίας, με τον σέντερ των «πράσινων» να σημειώνει 11 πόντους.

Ο Τζέντι Όσμαν δεν αγωνίστηκε ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Τουρκίας για τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα που προπονεί ο Εργκίν Αταμάν, είχε εύκολο απόγευμα στην έδρα της Ελβετίας. Επικρατώντας απέναντι στο συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου με 85-60.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε καλή παρουσία, στοιχείο που σαφώς φέρνει χαμόγελα και στον Παναθηναϊκό καθώς ο σέντερ των «πράσινων» επανήλθε από τραυματισμό. Πέτυχε 11 πόντους με 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 2/4 βολές. Μάζεψε και 6 ριμπάουντ στα 18:34 που αγωνίστηκε.