Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη

Onsports Team

Μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν να χάνουν δύο φορές, έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μεϊτέ και λυτρώθηκαν στο 90’ απέναντι στον εξαιρετικό Λεβαδειακό.

Εκπληκτικό παιχνίδι στη Βοιωτία με τον ΠΑΟΚ να κάνει «διπλό» πρωταθλητισμού. Έχοντας βρεθεί δύο φορές πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και τελικά κατάφερε να «λυγίσει» τον Λεβαδειακό στο 90’ με τον Γιακουμάκη να χαρίζει τρεις πολύτιμους βαθμούς. Όλα αυτά ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 77’ λόγω αποβολής του Μεϊτέ.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή ήταν κίνδυνος στο χώρο και έτσι κατάφεραν να προηγηθούν δύο φορές, με τα τέρματα των Όζμπολτ και Βέρμπιτς. Ο Οζντόεφ από στατικές φάσεις και στον αέρα ισοφάρισε και στις δύο περιπτώσεις.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, το παιχνίδι ήταν πάνω-κάτω και δίχως άλλο «χόρτασε» τους φιλάθλους που το παρακολούθησαν. Στο 77’ ο Μεϊτέ είδε την απ’ ευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Κωστή. Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε τον τρόπο στο 90’ με τον Γιακουμάκη να φύγει με τρεις πολύτιμους βαθμούς απ’ τη ματσάρα της Βοιωτίας.

Ο «δικέφαλος» ανέβηκε στους 29 βαθμούς και είναι στο -2 από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδειακός έμεινε στους 21 με συγκάτοικο τον Βόλο στην τέταρτη θέση.

Το φιλμ του αγώνα

2’ Φαλτσαριστό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα λίγο πάνω απ’ την εστία του Λοντίγκιν.

9’ Αντεπίθεση για τον Λεβαδειακό με τελικό αποδέκτη τον Όζμπολτ, σούταρε ο τελευταίος και η μπάλα πέρασε άουτ.

10’ Γκολ 1-0: O Παλάσιος άνοιξε στον Τσάπρα, αυτός έκανε το γύρισμα, το πρώτο σουτ κόντραρε και η μπάλα έφτασε στον Κωστή που σούταρε στα δίχτυα!

16’ Νέα κόντρα του Λεβαδειακού, ο Τσάπρας έκανε το συρτό γύρισμα με τον Παβλένκα να προλαβαίνει να μπλοκάρει.

18’ Ο Ιβανούσετς δοκίμασε να απειλήσει με σουτ από πλάγια θέση, δεν ανησύχησε ο Λοντίγκιν.

22’ Μετά από κόρνερ για τον ΠΑΟΚ ο Οζντόεφ από τη μικρή περιοχή δεν έκανε καλό τελείωμα κι έστειλε την μπάλα άουτ.

45’ Γκολ 1-1: Κόρνερ του Ιβανούσετς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Όζμπολτ και άλλαξε πορεία, μπερδεύοντας τον Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα!

47’ Δυνατό σουτ του Ζίβκοβιτς, σε ετοιμότητα ο Λοντίγκιν.

50’ Γκολ 2-1: Καταπληκτική αντεπίθεση του Λεβαδειακού, τακουνάκι του Παλάσιος στον Όζμπολτ που αμέσως βρήκε ξανά τον Αργεντινό, αυτός έκανε δυνατή συρτή σέντρα από δεξιά και ο επερχόμενος Βέρμπιτς στο δεύτερο δοκάρι με ευκολία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

55’ Γκολ 2-2: Κόρνερ με τον Ιβανούσετς, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφαλιά και πετάχτηκε ο Οζντόεφ με το στήθος από κοντά για να ισοφαρίσει ξανά!

58’ Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό, ο Τσάπρας από δεξιά έκανε το γύρισμα, ο Όζμπολτ αφύλακτος απ’ τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω στον Παβλένκα.

63’ Ωραία συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Τάισον έκανε το σουτ με την μπάλα να κοντράρει και να απομακρύνεται.

68’ Ο Βήχος έκανε τη σέντρα, τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Μιχαηλίδης πριν τον Παλάσιος.

77’ Ο Μεϊτέ έκανε άτσαλο μαρκάρισμα άθελά του, βρίσκοντας με τις τάπες τον Κωστή πάνω απ’ τον αστράγαλο.

88’ Σέντρα από δεξιά, ο Γιακουμάκης σε θέση βολής έστειλε την μπάλα πάνω στον Λοντίγκιν.

89’ Βαθιά μπαλιά για τον Όζμπολτ που βγαίνει τετ α τετ, σουτάρει δυνατά με τον Παβλένκα να διώχνει.

90+1’ Γκολ 2-3: Στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον να κάνει εξαιρετική πάσα στον Γιακουμάκη, αυτός βγήκε απέναντι στον Λοντίγκιν και τον νίκησε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

90+4’ Κεφαλιά του Πεντρόζο, ο Παβλένκα μπλόκαρε την μπάλα.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κόκκινη: Μεϊτέ (77’)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Λόβρεν

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’+2’ Μανθάτης), Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Μπάλτσι (66’ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83’ Πεντρόζο).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ιβανούσετς (61’ Ντεσπόντοφ/82’ Καμαρά), Γιακουμάκης.