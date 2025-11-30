Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Ίδρωσε, αγχώθηκε, αλλά τα κατάφερε και έκανε το δύο στα δύο

Onsports Team

Η Εθνική μας αν και χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην εξαιρετική και αξιόμαχη Πορτογαλία, κατάφερε να πάρει την νίκη με 76-68 και να κάνει το δύο στα δύο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κορυφαίος παίκτης για την Εθνική μας ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ και τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Νέα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, με 12 πόντους 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στις δύο πρώτες επιθέσεις της Εθνικής μας ο Αντετοκούνμπο έγινε παραλήπτης της μπάλας και με 4 δικούς του πόντους η «επίσημη αγαπημένη» προηγήθηκε με 0-4. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη με τους παίκτες του Σπανούλη να δίνουν το δικαίωμα στους αντιπάλους τους να κάνουν ότι θέλουν. Αποτέλεσμα ήταν οι Ουίλιαμς και Μπρίτο να αναλάβουν δράση, να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να «οδηγήσουν» την ομάδα τους σε σερί13-0 δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους με 13-4, με τον πρώτο να έχει 7 πόντους και τον δεύτερο 6.

«Απάντησε» η Εθνική με «βομβαρδισμό» από το τρίποντο

Σε αυτό το σερί η Εθνική μας ομάδα όχι μόνο δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια αλλά απάντησε το ίδιο, ακριβώς, νόμισμα. Οι διεθνείς με «όπλο» το τρίποντο «έτρεξαν και αυτοί σερί 0-13, με τους Παπανικολάου, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ να συνδέονται με το καλάθι των Πορτογάλων, έξω από τα 6.75 και να παίρνουμε προβάδισμα με 13-17. Η Εθνική είχε θεματάκια στην άμυνά της, αλλά παρ’ όλα αυτά ένα ακόμα τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο και μάλιστα buzzer beater έδωσε προβάδισμα στην Εθνική με 7 πόντους, 17-24.

Συνέχισαν να «πυροβολούν» οι διεθνείς

Ανάλογο και εξαιρετικό ξεκίνημα για την Εθνική μας ομάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη με καλές αποστάσεις και πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή, δημιουργούσαν τις προυποθέσεις για καλά σουτ. Με αποτέλεσμα, Χαραλαμπόπουλος, Καλαϊτζάκης και Λαρεντζάκης να σκοράρουν τρεις φορές από την περίμετρο, να ανεβάσουν το ποσοστό της ομάδας σε 58,3% (7/12) και να δώσουν προβάδισμα στην Εθνική με 21-33, στο 13’.

Ανέλαβε δράση ο Λισμπόα, μείωσε η Πορτογαλία

Η Εθνική δε συνέχισε το ίδιο καλά, αφού στα επόμενα λεπτά χαλάρωσε στην άμυνά της, ενώ δεν είχε το ίδιο καλές επιλογές στην επίθεση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι παίκτες των γηπεδούχων με ιθύνοντα νου τον Λισμπόα να βρουν τον τρόπο να αντιδράσουν και με σερί 13-4 να μειώσουν τη διαφορά σε 34-37, δύο λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Λισμπόα ήταν εξαιρετικός, με προσωπική του ενέργεια μείωσε στον πόντο, 36-37, ενώ έχασε και την ευκαιρία με ξεμαρκάριστο τρίποντο να στείλει την ομάδα του προηγούμενη στα αποδυτήρια με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 36-37.

Σκορ με το σταγονόμετρο

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Πορτογαλία με καλάθι του Μπρίτο πήρε προβάδισμα, αλλά για λίγο μιας και απάντησε άμεσα με σουτ τριών πόντων ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ για το 38-40. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ αστοχίας και λαθών με αποτέλεσμα οι δύο «μονομάχοι» να μη μπορούν να σκοράρουν με… τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό πως στο 25’ το σκορ ήταν 42-43 με πολύ δύσκολη προσωπική φάση του Ουίλιαμς, ο οποίος μείωσε και πάλι στον πόντο.

Μετά από πάρα πολύ ώρα η Εθνική εκδήλωσε μια υποδειγματική επίθεση, έχοντας σωστές αποστάσεις, κυκλοφορώντας σωστά και άμεσα την μπάλα και με τον Λαρεντζάκη τελικό αποδέκτη στη γωνία, η Εθνική βρήκε ξεμαρκάριστο τρίποντο και πήρε προβάδισμα 6 πόντων, 42-48, 3:25 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Πορτογαλία ήταν πολύ σκληρή για να… πεθάνει και με απίθανο τρίποντο του Λισμπόα μείωσε σε 47-49, αλλά ο Λαρεντζάκης ήταν εκεί για την Εθνική. Με φανταστική ασίστ στον Παπανικολάου και με μεγάλο τρίποντο στο 29’ έδωσε… αέρα 7 πόντων στην ομάδα, με 47-54. Με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 49-56, με πολύ ωραία προσωπική φάση και πάλι του Λισμπόα.

Ο Λαρεντζάκης της έδωσε αέρα

Μία από τα ίδια και στην τέταρτη περίοδο με τους γηπεδούχους να βρίσκουν ένα ακόμα τρίποντο, με τον Αμαράντε και να μειώνουν και πάλι στους 4πόντους, 52-56. Μάλιστα οι Πορτογάλοι εκμεταλλεύτηκαν ένα ακόμα λάθος της Εθνικής, διεύρυναν ακόμα περισσότερο το σερί τους, 6-0 και μείωσαν σε 54-56, αλλά ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 54-59. Και όλα αυτά τη με τη συμπλήρωση δύο λεπτών αγώνα στην τελευταία περίοδο. Και ο Λαρεντζάκης με μια απίστευτη «βόμβα» από τα 8 μέτρα έκανε το 54-62, αναγκάζοντας τον τεχνικό των γηπεδούχων να καλέσει άμεσα σε τάιμ άουτ.

Τρίποντο «μαχαιριά» του Μήτρου-Λονγκ «τελείωσε» την Πορτογαλία

Από το τρίποντο του Λαρεντζάκη και μετά η Εθνική είχε συνεχείς λάθος επιθέσεις αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που το πλήρωσε μιας και οι γηπεδούχοι δεν σκόραραν ούτε από τη μεριά τους. Αυτό όμως δεν έγινε στην περίπτωση του Βόιτσο ο οποίος με τρίποντο στο transition μείωσε ακόμα περισσότερο, 59-62, με το χρονόμετρο να γράφει 4:44 για το τέλος και τον Βασίλη Σπανούλη να καλεί τάιμ άουτ σε έξαλλη κατάσταση, λόγω του ότι οι παίκτες του για μία ακόμα φορά, ενώ είχαν φάουλ να δώσουν για να σταματήσουν τον αιφνιδιασμό δεν το έκαναν. Ο Σαμοντούροβ με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα στην Ελλάδα για το 59-65 και ο Καλαϊτζάκης με φανταστική άμυνα πάνω στον Λισμπόα έδωσε την κατοχή και πάλι στη «γαλανόλευκη». Ακολούθησε τρίποντο από τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ για να «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό την νίκη κόντρα στην εξαιρετική Πορτογαλία.

Τα Δεκάλεπτα: 17-21, 36-37, 49-56, 68-76

