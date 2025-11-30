Λαρεντζάκης: «Για κάποιους είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ρυθμό»

Onsports Team

Ο παίκτης της Εθνικής μίλησε για την νίκη επί της Πορτογαλίας και στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού που έχουν κάποιοι παίκτες λόγω της μικρής συμμετοχής που έχουν στις ομάδες τους.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δήλωσε πως κρατάει τη νίκη, καθώς η ομάδα την ήθελε πολύ και δεν είναι εύκολο να παίζει καλό μπάσκετ, αφού αρκετοί παίκτες δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό στις ομάδες τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ψυχραιμία του μετά από ένα επεισόδιο με τον Γουίλιαμς: “Μ αρέσει τρέφομαι από αυτό. Η αλήθεια είναι όμως πως κρατάμε τη νίκη αυτή τη στιγμή. Η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα, σκληρή ομάδα. Παίζουν χρόνια μαζί, στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε”.

Για το πως ήρθε η νίκη: “Στο τέλος παίξαμε άμυνα όπως έπρεπε. Βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια. Η Πορτογαλία πίεζε πολύ να κλέψει μπάλες. Οπότε βρήκαμε κάποια καλάθια. Ο Ναζ έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη για να βρούμε λίγο ρυθμό”.

Για το κρίσιμο κλέψιμό του: “Εντάξει είδα τη μπάλα μπροστά μου, την έκλεψα και το σημαντικό ήταν ότι κερδίσαμε”.

Για το τι είπε ο κόουτς στα αποδυτήρια: “Είπε ότι είναι χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε. Πάλι είχαμε αρκετές ασίστ, γυρίσαμε τη μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο να παίζουμε ένα ικανοποιητικό μπάσκετ γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό και δεν παίζουμε στις ομάδες μας. Το καταφέραμε, δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Πάντα στα παράθυρα δείχνουμε καλό πρόσωπο και θέλουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο”.