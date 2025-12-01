Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: «Να διορθώσουμε όλοι την κατάσταση» | Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Ο προπονητής των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι στη Λεωφόρο, μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τα πολλά ατομικά λάθη των παικτών του, αλλά και την επόμενη… μέρα στην ομάδα με τα συνεχόμενα ματς.

Χαρακτηριστικά, ο Ισπανός κόουτς μίλησε για:

Την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός και τα ατομικά λάθη που οδήγησαν στην ήττα: «Θα μπορούσα να χωρίσω το ματς και σε ένα άλλο κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καλύτερη κυκλοφορία, χωρίς όμως καθαρές φάσεις. Μόνοι μας τους δώσαμε την ευκαιρία στο 1ο γκολ, μετά χάσαμε πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα έβγαλε πολύ καλή αντίδραση μετά την κόκκινη. Έδειξε χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι. Τα ατομικά λάθη στοίχισαν πάρα πολύ. Κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι».

Το αν προβληματίζεται από τα πολλά λάθη των παικτών του ή το χαμένο έδαφος στη «μάχη» του τίτλου και τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται: «Είπαμε ότι είμαστε στην αρχή του πρότζεκτ και θα χρειαστούμε χρόνο. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον Ιανουάριο. Είπα βέβαια ότι θέλουμε να ανταγωνιστούμε όσο περισσότερο γίνεται και μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Κάποια λάθη όμως έχουν στοιχίσει πολύ και ίσως έχουν κάνει αυτή την διαφορά στην κατάταξη. Ο Ιανουάριος είναι ακόμα μακριά. Ο στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα λάθη, να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τους παίκτες που έχουμε και όταν έρθει ο Ιανουάριος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι ο πρώτος που είμαι και θυμωμένος και απογοητευμένος από το πώς ήρθε αυτή η ήττα. Πρέπει να μοιραστούμε όμως την ευθύνη, δεν θα κάνει καλό στην ομάδα να δείξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Πρέπει όλοι μαζί να διορθώσουμε την κατάσταση και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον».

Το αν ήταν τακτική του να μην πιέσει ο Παναθηναϊκός από την αρχή: «Κάποιες φορές πρέπει να δίνεις τα εύσημα στον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, είχε καλή κυκλοφορία, έχει παίκτες στο κέντρο που μπορούν να κυκλοφορήσουν καλά την μπάλα και να έχουν μεγάλη κινητικότητα. Αυτό ήταν που μας δυσκόλεψε αρκετά στην πίεση που θέλαμε να εφαρμόσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος αντιδράσαμε καλά και σκοράραμε και με λιγότερο παίκτη. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είναι κρίμα που χρειάστηκε να μείνουμε με 10 παίκτες για να βγάλουμε χαρακτήρα, να κάνουμε φάσεις και να φτάσουμε πολύ κοντά στο να πάρουμε κάτι από αυτόν τον αγώνα».

Το αν έχει δουλέψει στη διακοπή το αδύνατο σημείο μετά το 60’ και αν προβληματίζεται για τα συνεχόμενα ματς μέχρι τα Χριστούγεννα: «Είναι αλήθεια ότι δουλεύουμε σκληρά για να τα βελτιώσουμε όλα. Ένα από αυτά είναι η φυσική κατάσταση, που την έχουμε καλυτερεύσει. Για να το συνδέσω και με το ματς του Κυπέλλου, σε τέτοια ματς γίνεται ένα ροτέισον. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να φέρεις όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο. Θα είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν έχεις τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Όταν νικάμε όλα πάνε καλά, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές όπως τώρα, φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην λειτουργεί. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές και νομίζω μέχρι τώρα το έχουμε κάνει σε καλό βαθμό».