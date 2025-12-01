Λούκα Ντόντσιτς: “Τώρα είναι πιο εύκολο κόντρα στους Μάβερικς”

Onsports Team

Ο Λούκα Ντόντσιτς αντιμετώπισε για ακόμα μία φορά την πρώην του ομάδα του και όπως είπε και ο ίδιος όλα είναι πιο εύκολα.

ι Λέικερς συνεχίζουν να είναι ασταμάτητοι, καταγράφοντας την πέμπτή τους συνεχόμενη νίκη τους στη σεζόν, καθώς κέρδισαν τους Μάβερικς με 129-119, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε το τέταρτο σερί double-double, σκοράροντας 35 πόντους και 11 ασίστ. Μάλιστα, ο 26άχρονο Σλοβένος, μετά την αναμέτρηση, ανέφερε πως πλέον είναι πιο εύκολα συναισθηματικά για εκείνον να αντιμετωπίζει την πρώην του ομάδα, μετά την ανταλλαγή του τον Φεβρουάριο, τονίζοντας πως θα είναι πάντα ένα ιδιαίτερο ματς.

Αναλυτικά, δήλωσε:

“Θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο εύκολο τώρα. Αλλά τα παιχνίδια εναντίον του Ντάλας θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή σημασία για μένα. Θέλω να πω, έχω ακόμα πολλούς φίλους εκεί, οπότε είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι πάντα ιδιαίτερο. Όπως είπα, θα είναι πάντα ξεχωριστό για μένα”.