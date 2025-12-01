Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/12) - «Λούκα, ο εκπορθητής»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 08:57
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/12) - «Λούκα, ο εκπορθητής»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (01/12).

«Κιτρινόμαυρο» βάφτηκε το αθηναϊκό ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής, καθώς η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 3-2 επί του Παναθηναϊκού. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο Γιόβιτς, ο οποίος περιγράφεται ως «Λούκα, ο εκπορθητής».

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός «Δεν αφήνει την κορυφή» και οι Τζολάκης και Ελ Κααμπί ήταν οι «2 μάγοι με τα δώρα» που έφεραν το διπλό στο Αγρίνιο, ενώ «Ατσάλινη ΠΑΟΚάρα» πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο» στη Λιβαδειά.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



