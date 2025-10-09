Ολυμπιακός: Τα ματς που θα χάσει ο Ουόκαπ

Onsports Team

Δεν του πάνε καλά τα πράγματα του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, καθώς από τη μία δίνει τη δική του “μάχη” σε κάθε παιχνίδι από την άλλη μετράει… απώλειες.

Μετά το πρόβλημα του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται να μην αγωνιστεί αύριο κόντρα στην Ντουμπάϊ, ενώ και η συμμετοχή του στο ματς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ είναι επίσης αμφίβολη “έσκασε” το πρόβλημα και με τον Τόμας Ουόκαπ, ο τραυματισμός του οποίου δημιουργεί μεγάλο θέμα στην περιφέρεια της ομάδας του Ολυμπιακού, καθώς ο Έλληνας τεχνικός έχει να διαχειριστεί και το πρόβλημα του Σακίλ ΜακΚίσικ στον προσαγωγό αλλά και την απουσία του Κίναν Έβανς.

Ο Ουόκαπ, λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας αναμένεται να χάσει τα επόμενα 8 ματς της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα ματς που θα χάσει ο Τεξανός: