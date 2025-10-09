Ολυμπιακός: Πλήγμα με Ουόκαπ - Εκτός για τρεις εβδομάδες - Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Onsports Team

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα τραυματισμών για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τόμας Ουόκαπ τέθηκε νοκ άουτ με πρόβλημα στον γλουτιαίο μηρό και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό στην περιφέρεια της ομάδας.

Η απουσία του Ουόκαπ έρχεται σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ήδη αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Έβαν Φουρνιέ παραμένει αμφίβολος, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Παράλληλα, εκτός δράσης συνεχίζουν να βρίσκονται τόσο ο Σακίλ ΜακΚίσικ όσο και ο Κίναν Έβανς, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο ροτέισον να είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Η ομάδα του Πειραιά καλείται να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη συγκυρία ενόψει δύο κρίσιμων αναμετρήσεων, απέναντι στην Ντουμπάι BC και στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο χρόνος επιστροφής του Ουόκαπ υπολογίζεται σε περίπου 20 ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει αρκετά σημαντικά παιχνίδια τόσο στην EuroLeague όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.