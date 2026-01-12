Συνεργάτης Ομπράντοβιτς: «Είμαι πολύ λυπημένος που έφυγε έτσι από την Παρτιζάν»

Οnsports Τeam

Ο Τζόζεπ Μαρία Ιθκιέρδο, μέχρι πρότινος βοηθός του «Ζοτς» στον πάγκο της Παρτιζάν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο που ο Σέρβος τεχνικός έφυγε από «την ομάδα της ζωής του».

Μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός από την ημέρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της Παρτιζάν, οι συζητήσεις όμως γύρω από το θέμα καλά κρατούν.

Ο Τζόζεπ Μαρία Ιθκιέρδο, μέχρι πρότινος βοηθός του «Ζοτς» στον πάγκο της Παρτιζάν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

«Είμαι πολύ λυπημένος. Πρώτα από όλα για εκείνον, επειδή δεν το αξίζει. Κατά τη γνώμη μου, ίσως κάνω λάθος, δεν το άξιζε, ειδικά όχι από την ομάδα του. Την ομάδα της ζωής του», τόνισε ο Ισπανός προπονητής στην El Pais.

Παράλληλα άφησε αιχμές για τη νοοτροπία κάποιων παικτών. «Οι σημερινοί νέοι θέλουν όλα να συμβούν αμέσως. Νομίζουν ότι όλα τους ανήκουν. Τι κάνατε λοιπόν για να τα θέλετε όλα αμέσως; Θέλουν να παίζουν για 40 λεπτά και να αγγίζουν την μπάλα σε κάθε επίθεση. Αλλά είσαι ο πρώτος που φτάνει στην προπόνηση και ο τελευταίος που φεύγει; Είσαι αυτός που δουλεύει πιο σκληρά; Και πού είσαι όταν έρχεται η πιο κρίσιμη στιγμή; Και αν πρόκειται να παίξεις για 40 λεπτά, τότε ποιος δεν θα παίξει; Από την ομάδα μας, μόνο ο Καλάθης έχει πάρει EuroLeague και αυτό ήταν μία φορά. Ο Ομπράντοβιτς έχει εννέα και εγώ έχω δύο. Μερικές φορές οι παίκτες σου μιλάνε σαν να μην ξέρεις απολύτως τίποτα. Δείξε λίγο σεβασμό! Ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα στην Μπανταλόνα σε ηλικία 21 ετών. Αν χρειαζόταν, έμενα στο γήπεδο δύο ώρες παραπάνω, και το έκανα, χωρίς να παραπονιέμαι. Σήμερα, με ρωτούν πόσα βγάζω και πόσες ώρες εργάζομαι. Δεν μπορείς να πας πουθενά με τέτοια νοοτροπία», ανέφερε.