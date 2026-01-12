Ιτούδης: «Ο Καμπόκλο ψάχνει νέα ομάδα»

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν τον Μπρούνο Καμπόκλο εκτός ομάδας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν επιβεβαίωσε πως ο Μπρούνο Καμπόκλο αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του και έχει ήδη ξεκινήσει την ανεύρεση της νέας μπασκετικής του "στέγης".

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που κερδίσαμε. Βγήκαμε χωρίς τραυματισμούς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τον Καμπόκλο; Μιλήσαμε μαζί του και με τον ατζέντη του.

Ο Μπρούνο είναι ένας από τους παίκτες που μας αρέσουν, αλλά πέρασε πολύ καιρό χωρίς να παίξει. Προπονείται, ο ατζέντης του ψάχνει για νέα ομάδα, όπου μπορεί να πάρει πιο σημαντικά λεπτά».