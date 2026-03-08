Αθλητικές μεταδόσεις (08/03): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός και GBL

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (08/03)

Το πρόγραμμα της Κυριακής (08/03) στη Super League περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις.

Τα περισσότερα βλέμματα, φυσικά, θα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εκεί όπου οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν στην κορυφή. Αμφότερες έμειναν στο -3, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στον σαββατιάτικο (07/03) παιχνίδι της κόντρα στην ΑΕΛ.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη μάχη για μια θέση στα playoffs. Οι «πράσινοι» είναι στο +3 από την ομάδα της Βοιωτίας και με «διπλό» θα «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς που ρίχνουν την αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: