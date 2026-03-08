Super League: Ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μάχη τετράδας, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

INTIME SPORTS

Οnsports team

Το ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κι η μάχη για την τετράδα, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός, ξεχωρίζουν από το κυρίως «μενού» της 24ης αγωνιστικής στη Super League.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (08/03) περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις.

Τα περισσότερα βλέμματα, φυσικά, θα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εκεί όπου οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν στην κορυφή. Αμφότερες έμειναν στο -3, μετά τη νίκη της ΑΕΚ στον σαββατιάτικο (07/03) παιχνίδι της κόντρα στην ΑΕΛ.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες, καθώς μετά το 2-0 απέναντι στον Παναιτωλικό επικράτησαν και με 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου έχουν, επίσης, δύο διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, το 2-0 επί του Αστέρα AKTOR και το 4-1 κόντρα στην Κηφισιά στη Νεάπολη στα μέσα της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη πανηγυρίσει δύο νίκες απέναντι στους Πειραιώτες τη φετινή σεζόν: μία στο πρωτάθλημα με 2-1 στην Τούμπα, με ανατροπή και μία στο Κύπελλο, όπου επικράτησαν 2-0 στο Φάληρο για τα προημιτελικά.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στη μάχη για μια θέση στα playoffs. Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν το «τριφύλλι» ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας εκτός τους Βοιωτούς. Η ομάδα της Λειβαδιάς έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, σε αντίθεση με το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ που έκανε το απόλυτο, επικρατώντας 2-0 και 4-1 του ΟΦΗ εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα, ενώ ενδιάμεσα νίκησε 3-1 τον Άρη στην έδρα του. Παράλληλα, μπροστά της έχει και την πρώτη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις (Πέμπτη 12/3, 19:45) για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο τη συμμετοχή στα playoffs 5-8, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Οι Θεσσαλοί παραμένουν χωρίς νίκη μέσα στο 2026 (0-2-6), ωστόσο προέρχονται από την ισοπαλία 2-2 απέναντι στην πρωτοπόρο ΑΕΚ στο ίδιο γήπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι Κρητικοί γνώρισαν στα μέσα της εβδομάδας τη δεύτερη ήττα τους μέσα σε δέκα ημέρες από τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν αναιρεί τη συνολικά εξαιρετική τους πορεία στο 2026, η οποία τους έφερε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τέλος, αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων της βαθμολογίας θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR να φιλοξενεί τον ουραγό Πανσερραϊκό. Οι τρεις συνεχόμενες ήττες – και συνολικά οκτώ στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές – οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα, προερχόμενος από τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα. Από την πλευρά τους, τα «λιοντάρια» των Σερρών ηττήθηκαν με 2-1 από τον Ολυμπιακό, σε ένα αποτέλεσμα που θεωρήθηκε μάλλον αναμενόμενο. Ωστόσο, η εμφάνιση της ομάδας, σε συνδυασμό με τους τέσσερις βαθμούς που συγκέντρωσε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, δίνουν αισιοδοξία στο σύνολο του Ζεράρ Σαραγόσα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (08/03)

16:00 Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

17:00 Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ (CosmoteSport1HD)

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (CosmoteSport1HD)

Η βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

ΠΑΟΚ 53 (48-15) Ολυμπιακός 53 (42-11) ΑΕΚ* 53 (43-15) Παναθηναϊκός 42 (38-24) Λεβαδειακός 39 (49-30) ΟΦΗ 28 (31-41) Άρης* 28 (20-25) Ατρόμητος* 27 (24-27) Βόλος ΝΠΣ 27 (23-34) Κηφισιά 24 (29-37) Παναιτωλικός 21 (22-37) ΑΕΛ* 21 (21-37) Αστέρας AKTOR 16 (20-37) Πανσερραϊκός 12 (15-55)

*έχουν ένα ματς περισσότερο