Πόλο: Στη Νέα Σμύρνη η τελική φάση του Conference Cup γυναικών

ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης θα διεξαχθεί το διάστημα 26-29 Μαρτίου η τελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών στην υδατοσφαίριση.

Η European Aquatics επέλεξε να λάβει χώρα επί αθηναϊκού εδάφους και το Final 8 της διοργάνωσης, καθώς στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου οι αναμετρήσεις για τον Β’ όμιλο της Β’ προκριματικής φάσης του Conference Cup.

Παράλληλα, η ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου είχε φιλοξενήσει στη Νέα Σμύρνη τον Νοέμβριο του 2025 τους αγώνες του Β’ ομίλου για την Α’ προκριματική φάση στο Conference Cup των ανδρών.

Στην τελική φάση του Conference Cup γυναικών μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες, καθώς, εκτός από τον Πανιώνιο που είναι ο «οικοδεσπότης», στο Final 8 έχουν προκριθεί και τα Χανιά. Οι «κυανέρυθρες» μετέχουν στον Α’ όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε, την τουρκική Γαλατάσαραϊ και τη ρουμανική Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία. Από την πλευρά τους, τα Χανιά βρίσκονται στον Β’ όμιλο, όπου θα έχουν αντιπάλους την ιταλική Κοζέντσα, την ισπανική Σαντ Φελίου και την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Οι αναμετρήσεις των δύο ομίλων θα γίνουν το πρώτο διήμερο της τελικής φάσης (26-27/3). Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στα ημιτελικά (28/3), απ' όπου θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού (29/3). Προβλέπονται επίσης αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.