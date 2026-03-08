GBL: Με Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς που ρίχνουν την αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Με τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» συνεχίζεται την Κυριακή (08/03) η δράση στην GBL.

Το πρώτο τζάμπολ της ημέρας είναι προγραμματισμένο για τις 13:00, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τζιοπάνος, Θεονάς και Χατζημπαλίδης, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Στις 16:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης από το ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Σκανδαλάκης και Τσάνταλη.

H 20η αγωνιστική της GBL

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (08/03)

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (07/03)

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα – Μύκονος 103-77

Περιστέρι – Πανιώνιος 82-74

Άρης – Μαρούσι 102-76

ΡΕΠΟ: Κολοσσός Ρόδου

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 36 (18) Παναθηναϊκός 33 (18) ΑΕΚ 32 (18) ΠΑΟΚ 27 (16) Άρης 27 (17) Περιστέρι 27 (18) Μύκονος 25 (18) Ηρακλής 24 (17) Προμηθέας Π. 24 (18) Καρδίτσα 24 (19) Πανιώνιος 23 (18) Κολοσσός Ρ. 23 (18) Μαρούσι 23 (19)

*σε παρένθεση οι αγώνες