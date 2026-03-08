Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Τα πλάνα του Μπενίτεθ για τη μάχη τετράδας στη Λιβαδειά

INTIME SPORTS

Οι σκέψεις και τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής στη Super League.

Οι «πράσινοι» είναι στο +3 από την ομάδα της Βοιωτίας και με «διπλό» θα «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα playoffs.

Ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε εκτός προληπτικά τους Ίνγκασον και Ρενάτο, για να μην ρισκάρει ενόψει του αγώνα με την Μπέτις την Πέμπτη (12/03). Επίσης, εκτός παραμένουνοι Σιώπης, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα και πάλι με 3-4-2-1, με τον Λαφόν πιθανότατα κάτω από τα δοκάρια, συνεχίζοντας το σερί του μετά την επιστροφή του από το Copa Africa.

Στην τριάδα της άμυνας, απόντων των Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν, θα αγωνιστούν κεντρικά ο Γεντβάι, δεξιά ο Κάτρης και αριστερά ο Τουμπά. Η συμμετοχή του Ερνάντεθ ως αριστερού στόπερ ή μπακ δεν φαίνεται πιθανή. Στα φουλ μπακ, ο Καλάμπρια επιστρέφει στα δεξιά μετά την ποινή καρτών στον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ αριστερά θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή φαβορί για τις δύο θέσεις είναι οι Κοντούρης και Μπακασέτας, με τον Τσέριν να διεκδικεί μία από αυτές. Μπροστά τους, το πιο πιθανό δίδυμο είναι οι Ταμπόρδα και Ζαρουρί, ενώ οι Πελίστρι και Αντίνο παραμένουν μέσα στην «εξίσωση» για το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Ανδρέας Τετέι.