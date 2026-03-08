Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Τα πλάνα του Μπενίτεθ για τη μάχη τετράδας στη Λιβαδειά
INTIME SPORTS
Οnsports Team 08 Μαρτίου 2026, 10:30
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Τα πλάνα του Μπενίτεθ για τη μάχη τετράδας στη Λιβαδειά

Οι σκέψεις και τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής στη Super League.

Οι «πράσινοι» είναι στο +3 από την ομάδα της Βοιωτίας και με «διπλό» θα «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα playoffs.

Ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε εκτός προληπτικά τους Ίνγκασον και Ρενάτο, για να μην ρισκάρει ενόψει του αγώνα με την Μπέτις την Πέμπτη (12/03). Επίσης, εκτός παραμένουνοι Σιώπης, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα και πάλι με 3-4-2-1, με τον Λαφόν πιθανότατα κάτω από τα δοκάρια, συνεχίζοντας το σερί του μετά την επιστροφή του από το Copa Africa.

Στην τριάδα της άμυνας, απόντων των Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν, θα αγωνιστούν κεντρικά ο Γεντβάι, δεξιά ο Κάτρης και αριστερά ο Τουμπά. Η συμμετοχή του Ερνάντεθ ως αριστερού στόπερ ή μπακ δεν φαίνεται πιθανή. Στα φουλ μπακ, ο Καλάμπρια επιστρέφει στα δεξιά μετά την ποινή καρτών στον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ αριστερά θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή φαβορί για τις δύο θέσεις είναι οι Κοντούρης και Μπακασέτας, με τον Τσέριν να διεκδικεί μία από αυτές. Μπροστά τους, το πιο πιθανό δίδυμο είναι οι Ταμπόρδα και Ζαρουρί, ενώ οι Πελίστρι και Αντίνο παραμένουν μέσα στην «εξίσωση» για το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Ανδρέας Τετέι.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
12 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Μπέβερλι ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο ΣΕΦ
27 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Μπέβερλι ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο ΣΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο σπουδαίος Βιθέντε Πανιάγκουα – Κατέκτησε 21 τίτλους
42 λεπτά πριν Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο σπουδαίος Βιθέντε Πανιάγκουα – Κατέκτησε 21 τίτλους
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις (08/03): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός και GBL
1 ώρα πριν Αθλητικές μεταδόσεις (08/03): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός και GBL
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved