Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο σπουδαίος Βιθέντε Πανιάγκουα – Κατέκτησε 21 τίτλους

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Βιθέντε Πανιάγκουα, ο οποίος κατέκτησε 21 τίτλους με την ομάδα μπάσκετ της «βασίλισσας».

Οι Μαδριλένοι θρηνούν για την απώλεια του παλαίμαχου φόργουορντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο Πανιάγκουα αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στην μπασκετική Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίστηκε από το 1966 έως το 1977, συμβάλλοντας καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε συνολικά 21 τίτλους, ανάμεσά τους 10 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα, 3 Πρωταθλήματα Πρωταθλητριών και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, εδραιώνοντας την θέση του στην ιστορία του συλλόγου.