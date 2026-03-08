Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψαν πολύ, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»

Οnsports Team

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την ισοπαλία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και στάθηκε και στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Super League.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα των Πειραιωτών στις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

“Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ. Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε”.

Για το τί έλειψε από την ομάδα και για τις παρεμβάσεις του από τον πάγκο: “Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κι όλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική. Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς”.