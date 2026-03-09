Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 20:48
SUPER LEAGUE / Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες στο Αγρίνιο για τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Παναιτωλικού.  

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε με νίκη επί της Κηφισιάς τα γενέθλια των 100 χρόνων του, ωστόσο το πάρτι που ακολούθησε ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Αρχικά με drones να σχηματίζουν στον ουρανό του Αγρινίου όλες τις λέξεις κλειδιά για αυτή τη σπουδαία μέρα κι εν συνεχεία με ένα φαντασμαγορικό σόου με βεγγαλικά.

Δείτε βίντεο:

Παναιτωλικός-Κηφισιά | Το φαντασμαγορικό σόου για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Παναιτωλικός-Κηφισιά | Η έκπληξη με τα drone για τη γιορτή στο Αγρίνιο



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκ στη Γαλλία: Στο νοσοκομείο νεαρός ποδοσφαιριστής - Μαχαιρώθηκε από αδερφό αντιπάλου
31 λεπτά πριν Σοκ στη Γαλλία: Στο νοσοκομείο νεαρός ποδοσφαιριστής - Μαχαιρώθηκε από αδερφό αντιπάλου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν
1 ώρα πριν Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δούκας για Βοτανικό: «Το έργο θα γίνει - Εγκρίθηκαν τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη»
1 ώρα πριν Δούκας για Βοτανικό: «Το έργο θα γίνει - Εγκρίθηκαν τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη»
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο
2 ώρες πριν Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved