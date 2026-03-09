Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου στο Αγρίνιο για τα γενέθλια των 100 χρόνων - Βίντεο

Οnsports Team

Εντυπωσιακές εικόνες στο Αγρίνιο για τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε με νίκη επί της Κηφισιάς τα γενέθλια των 100 χρόνων του, ωστόσο το πάρτι που ακολούθησε ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Αρχικά με drones να σχηματίζουν στον ουρανό του Αγρινίου όλες τις λέξεις κλειδιά για αυτή τη σπουδαία μέρα κι εν συνεχεία με ένα φαντασμαγορικό σόου με βεγγαλικά.

