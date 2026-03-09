Παναιτωλικός: Με Αγκίρε στον αγώνα γιορτή με την Κηφισιά

Onsports Team

Με μία σημαντική επιστροφή η ομάδα του Αγρινίου θα φιλοξενήσει την Κηφισιά (Δευτέρα 9/3, 18:00), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει ξανά στη διάθεσή του – για πρώτη φορά μέσα στο 2026 – τον Χόρχε Αγκίρε. Ο 27χρονος Ισπανός επιθετικός, φόρεσε τελευταία φορά τη φανέλα του Παναιτωλικού στις 20 Δεκεμβρίου. Έκτοτε απουσίαζε λόγω τραυματισμού, παραμένοντας ωστόσο πρώτος σκόρερ στη φετινή σεζόν με επτά (7) γκολ – τρία στο Πρωτάθλημα και τέσσερα στο Κύπελλο.

Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένουν λόγω τραυματισμού ο κεντρικός αμυντικός Νίκολα Στάγιτς και ο αριστερός εξτρέμ Λάμπρος Σμυρλής. Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε κανονικά ο Γιάννης Σατσιάς.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάτζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστέμπαν, Ουνάι Γκαρθία, Χάβι Γκαρθία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μάτσαν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Ζίβκοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως κόντρα στην Κηφισιά οι παίκτες του Παναιτωλικού θα φορέσουν την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Παράλληλα, η διοίκηση όρισε γενική είσοδο έξι ευρώ ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για παιδιά κάτω των έξι ετών. Ακόμη, σε μικρή εξέδρα θα φιλοξενηθούν μαθητές Γυμνασίων του Δήμου Αγρινίου και νεαροί αθλητές από ακαδημίες της περιοχής.