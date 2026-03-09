Ομάδες

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο πρώτος ημιτελικός για τη Volley League
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 19:51
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Η ΕΣΑΠ γνωστοποίησε ότι ο πρώτος ημιτελικός της Volley League του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, θα διεξαχθεί την Παρασκευή (13/3) στο κλειστό του Μετς.

Ορίστηκε για την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 21:00 η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, για τα ημιτελικά της Volley League, ενώ μια ημέρα αργότερα θα διεξαχθεί το πρώτο ματς στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών Μίλωνας - ΠΑΟΚ.

Γνωστοποιήθηκε επίσης πως ο Παντελής Ταρνατόρος με ψήφους 9 υπέρ και 1 λευκό επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΣΑΠ.

Ημιτελικοί πλέι οφ θέσεις 1-4 (στις 3 νίκες)

Α ημιτελικοί

Παρασκευή 13/3/2026

Γυμναστήριο Μετς, 21: 00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

 
Πλέι οφ θέσεις 5-7

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

*Η ώρα θα ανακοινωθεί την Τρίτη 10/3/2026

Ρεπό Ο.Φ.Η.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Ο.Φ.Η. 30, Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 19, Α.Ο.Καλαμάτα 80 Αffidea

 
Πλέι άουτ θέσεις 8-10

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

*Η ώρα θα ανακοινωθεί την Τρίτη 10/3/2026

Ρεπό A.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron



