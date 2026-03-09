Ομάδες

Μονακό: Χωρίς Σπανούλη στον πάγκο για ένα ακόμα ματς πριν τον Ολυμπιακό
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 19:21
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Μονακό: Χωρίς Σπανούλη στον πάγκο για ένα ακόμα ματς πριν τον Ολυμπιακό

Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να απουσίασει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι από τον πάγκο της Μονακό.

Η κατάσταση αβεβαιότητας συνεχίζεται για την Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να απουσιάζει για δεύτερο σερί ματς από τον πάγκο της ομάδας του.

Το Σάββατο (7/3), ο Έλληνας τεχνικός δεν ηγήθηκε της προσπάθειας των Μονεγάσκων για το ματς του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Σολέ, με τους Σεργκέι Γκλαντίρ – Μανουχάρ Μαρκοϊσβίλι να αναλαμβάνουν τα ηνία, αφού απόντας ήταν και ο Ηλίας Καντζούρης.

Η ομάδα δήλωσε ως ασθενείς και τους δύο Έλληνες τεχνικούς. Ωστόσο, είναι γνωστό πως ο Βασίλης Σπανούλης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τον γαλλικό σύλλογο, που ταλαιπωρείται από τεράστια οικονομικά προβλήματα και έχει μείνει με μόλις 9 διαθέσιμους παίκτες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το BeBasket και το Nice-Matin, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας δεν θα εκτελέσει τα καθήκοντά του ούτε στο ματς της Μονακό με τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας το βράδυ της Τρίτης (10/2), δύο ημέρες πριν το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (12/3, 20:00, Novasports 4) στο Πριγκιπάτο.



