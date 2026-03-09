Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά
Onsports Team 09 Μαρτίου 2026, 05:03
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά

Σε ρεκόρ οδεύουμε, λόγω του πολέμου

Άλμα ακόμη και πάνω απο είκοσι λεπτά το λίτρο έκαναν τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα, μέσα επτά μέρες από την έναρξη του πολέμου.

Μάλιστα αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις από αύριο, με τις τιμές της αμόλυβης σε νησιά να ξεπερνούν τα 2,20 ευρώ το λίτρο!

Η μέση τιμή στην Αττική ανέρχεται στο 1,82 ευρώ το λίτρο, με την ανώτατη τιμή να καταγράφεται στα 1,97 ευρώ/λίτρο.

Ήδη έχουν κάνει εμφάνιση τα πρώτα φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ οι έλεγχοι των αρχών θα είναι συνεχείς.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι και η μάχη του τίτλου
5 λεπτά πριν Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι και η μάχη του τίτλου
SUPER LEAGUE
Κηφισιά: Με απουσίες στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό
38 λεπτά πριν Κηφισιά: Με απουσίες στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά
3 ώρες πριν Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Με Αγκίρε στον αγώνα γιορτή με την Κηφισιά
6 ώρες πριν Παναιτωλικός: Με Αγκίρε στον αγώνα γιορτή με την Κηφισιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved