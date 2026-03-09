Ομάδες

EuroLeague: Πρώτος «τελικός» για τον Παναθηναϊκό AKTOR - «Διαβολοβδομάδα» στη Γαλλία ο Ολυμπιακός
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 22:36
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στο «T-Center», ενώ ο Ολυμπιακός έχει «διπλή» αποστολή στη Γαλλία κόντρα σε Παρί και Μονακό.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

 

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Ζαλγκίρις (12/3, 22:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο αγώνες στη Γαλλία κόντρα σε Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα στο ντέρμπι του ΣΕΦ, που ήταν και η 4η σερί στη διοργάνωση μετά από αυτές με Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε και Παρί.

Πλέον, κάθε παιχνίδι είναι και τελικός για τους «πράσινους», προκειμένου να ανέβουν βαθμολογικά και να προλάβουν την πρώτη εξάδα και να εξασφαλίσουν μια θέση στα playoffs της EuroLeague.

Σε ένα ματς που είναι πιθανό να δούμε και την επανεμφάνιση του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση. 

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και έχει την ευκαιρία στις δύο σερί «διαβολοβδομάδες» που έχει -λόγω και των εξ αναβολής αγώνων του- σε Γαλλία και Ελλάδα, να σφραγίσει το πλεονέκτημα έδρας.  

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

 

Τρίτη 10 Μαρτίου
  • 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:45 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Παρί – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 23:45 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 11 Μαρτίου
  • 21:45 EuroLeague–31η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Novasports4
Πέμπτη 12 Μαρτίου
  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:00 EuroLeague: Μονακό – Ολυμπιακός Novasports4
  • 21:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μπασκόνια Novasports3
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Novasports2
  • 22:00 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Novasports Prime
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Βιλερμπάν Novasports5
  • 24:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 13 Μαρτίου
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Novasports Start
  • 23:30 Playmakers Novasports Prime

