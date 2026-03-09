EuroLeague: Πρώτος «τελικός» για τον Παναθηναϊκό AKTOR - «Διαβολοβδομάδα» στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στο «T-Center», ενώ ο Ολυμπιακός έχει «διπλή» αποστολή στη Γαλλία κόντρα σε Παρί και Μονακό.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Ζαλγκίρις (12/3, 22:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο αγώνες στη Γαλλία κόντρα σε Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα στο ντέρμπι του ΣΕΦ, που ήταν και η 4η σερί στη διοργάνωση μετά από αυτές με Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε και Παρί.

Πλέον, κάθε παιχνίδι είναι και τελικός για τους «πράσινους», προκειμένου να ανέβουν βαθμολογικά και να προλάβουν την πρώτη εξάδα και να εξασφαλίσουν μια θέση στα playoffs της EuroLeague.

Σε ένα ματς που είναι πιθανό να δούμε και την επανεμφάνιση του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και έχει την ευκαιρία στις δύο σερί «διαβολοβδομάδες» που έχει -λόγω και των εξ αναβολής αγώνων του- σε Γαλλία και Ελλάδα, να σφραγίσει το πλεονέκτημα έδρας.

