Μπαρτζώκας: «Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια» - Τι είπε για Βεζένκοφ και Ουόκαπ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, πριν την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Γαλλία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί (10/3, 21:45) στάθηκε στην κατάσταση των τραυματιών και το φορτωμένο πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει τον ρυθμό και να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό για τον Βεζένκοφ, δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα θα δούμε αν θα παίξει κάποιο ματς. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια του Ολυμπιακού: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Πλέον έτσι όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τον έλεγχο του ρυθμού με την Παρί και τους γκαρντ της ομάδας του: «Είναι σημαντικό ότι σιγά - σιγά είναι και οι δύο υγιείς ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».

Για τον ρόλο του ως προπονητής στην καθημερινότητα: «Κοιτάξτε όλοι μας έχουμε και ζωή εκτός μπάσκετ. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά και οι φιλοδοξίες μεγάλες. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γκρουπ γύρω από τους παίκτες που θα τους στηρίζει σωστά και θα τους βοηθάει εκτός μπάσκετ. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ σε αυτό».