Κύπελλο Αγγλίας: Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ στα προημιτελικά
Τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Κύπελλο Αγγλίας
Κάθε άλλο παρά παραπονεμένοι θα μείνουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου, καθώς η κληρωτίδα της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας «έβγαλε» το μεγάλο ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.
Στον αντίποδα, πολύ πιο άνετες ήταν οι κληρώσεις για την Άρσεναλ που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Σαουθάμπτον και την Τσέλσι η οποία θα παίξει αντίστοιχα εκτός με την Πορτ Βέιλ.
Οι τέσσερις προημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:
Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
Πορτ Βέιλ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ ή Μπρέντφορντ - Λιντς