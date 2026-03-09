Ομάδες

Κύπελλο Αγγλίας: Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ στα προημιτελικά
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 23:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Κύπελλο Αγγλίας

Κάθε άλλο παρά παραπονεμένοι θα μείνουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου, καθώς η κληρωτίδα της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας «έβγαλε» το μεγάλο ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Στον αντίποδα, πολύ πιο άνετες ήταν οι κληρώσεις για την Άρσεναλ που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Σαουθάμπτον και την Τσέλσι η οποία θα παίξει αντίστοιχα εκτός με την Πορτ Βέιλ.

Οι τέσσερις προημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:

Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ

Σαουθάμπτον - Άρσεναλ

Πορτ Βέιλ - Τσέλσι

Γουέστ Χαμ ή Μπρέντφορντ - Λιντς



